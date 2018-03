Unfall in Blankenloch: Auto versus Straßenbahn - eine Person verletzt

In Blankenloch ist es am frühen Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

In der Hauptstraße in Blankenloch ist am frühen Nachmittag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ist dabei eine Person verletzt worden. Die Strecke sei noch zirka eine Stunde gesperrt. Näheres zum Unfall ist derzeit nicht bekannt.

Aktualisierung, 14.56 Uhr:

Die betroffene Bahnstrecke ist nun wieder freigegeben. Das bestätigt Nicolas Lutterbach, Sprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) gegenüber ka-news.

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.