vor 1 Stunde Wörth am Rhein Unfall bei Wörth: Säugling stirbt an seinen schweren Verletzungen

Nach einem Verkehrsunfall in Wörth am Rhein ist ein neun Monate alter Säugling im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Landau mit. Das Baby starb am Mittwoch an seinen schweren Verletzungen.