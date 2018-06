Mit schweren Verletzunge musste 47-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei stürzte der Biker als er auf der A5 in nördliche Fahrtrichtung unterwegs war.

Offenbar wollte der Mann kurz nach 14 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Durlach verlassen. Er wechselte spät von der Autobahn auf den Verzögerungsstreifen und kollidierte dabei mit der Warnbarke, die Haupt- und Nebenfahrbahn teilt. In der Folge kam es zum Sturz. Nachdem er mehrere Meter über den Asphalt gerutscht war blieb an der Schutzplanke liegen, teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Vor Ort wurde er zunächst von einem Notarzt erst versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.