vor 3 Stunden Karlsruhe Unfall auf dem Adenauerring: Autofahrer gerät in den Gegenverkehr - drei Personen leicht verletzt

Am Freitagmorgen ist auf dem Adenauerring in Karlsruhe ein Auto in den Gegenverkehr geraten und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Drei Personen wurden laut Polizei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.