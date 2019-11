Unfall am Ostring: Strecke Richtung Hauptfriedhof voll gesperrt

Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news.de bestätigt, kam es am Ostring zu einem Unfall. Ein Autofahrer ist gegen einen Laternenmasten gefahren. Daher ist der Ostring in Richtung Hauptfriedhof derzeit gesperrt.

Bei dem Unfall am Mittwochmittag wurde der Fahrer nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. "Alleinverschuldet fuhr er gegen den Laternenmasten", so die Polizei gegenüber ka-news.de. Da ein Kran nun an der Unfallstelle im Einsatz ist, ist der Ostring gesperrt. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet zwischen der Durlacher Allee und dem Hauptfriedhof umfahren.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.