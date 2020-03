Weil sich in einigen wenigen Packungen kleine Metallsplitter befinden könnten, ruft das Unternehmen Mars Food "Uncle Ben's"-Reis zurück. Betroffen sei nur das Produkt "Uncle Ben's Original-Langkornreis im Kochbeutel" mit der Nummer 5410673854001 und dem Mindesthalbarkeitsdatum 13. August 2022, teilte das Unternehmen im niedersächsischen Verden am Freitagabend mit.

Die Packungen seien nur in EDEKA-Märkten in Baden-Württemberg vertrieben worden. Verbraucher, die den Reis gekauft haben, sollen diesen nicht verzehren und sich telefonisch oder per Mail an den Kundenservice des Unternehmens wenden.