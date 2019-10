vor 23 Minuten Stutensee Unbekannte zerstechen 28 Reifen: In Stutensee stehen 23 Postautos still

Die Anwohner in Stutensee und der näheren Umgebung könnten in den nächsten Tagen ein wenig länger auf ihre Post warten müssen. Der Grund: Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.40 Uhr, wurden insgesamt 28 Reifen an 23 Post-Fahrzeugen in Stutensee zerstochen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.