Drei oder vier Männer haben am Dienstagfrüh mehrere Molotowcocktails auf die B36 geworfen. Eine Zeugin konnte die Gruppe beobachten. Glücklicherweise wurde niemand durch die Wurfbrandsätze verletzt.

Gegen 5.30 Uhr konnte eine Zeugin mehrere Menschen beobachten, die auf dem Rad- und Fußweg von der Durmersheimer Straße in Richtung Bundesstraße 36 liefen. Die Personengruppe warf mehrere Molotowcocktails auf den Boden im Bereich des Radweges und der Brücke über die B36. Und die entzündeten sich auch. Einen weiteren Molotowcocktail warfen sie von der Brücke auf die stadtauswärtige Fahrbahn der Bundesstraße. Glücklicherweise wurde kein vorbeifahrendes Fahrzeug getroffen. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei waren die Flammen bereits erloschen. Die Fahrbahn musste durch Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe gereinigt und von Scherben befreit werden. Sachschaden an der Brücke entstand nicht. Bei den Tätern handelte es sich um drei oder vier Männer, etwa 18 bis 20 Jahre alt. Sie sprachen akzentfrei deutsch. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721/939-4611.