vor 5 Stunden Karlsruhe Umgekippter Lkw auf der A5 bei Karlsruhe: Ein Fahrstreifen wieder frei

In der Nacht auf Freitag gegen 4.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A5 in Höhe Karlsruhe Durlach. Ein Lkw kam quer zur Fahrbahn zum Liegen, der Anhänger blockierte alle Fahrspuren in Richtung Süden. Seit 7 Uhr ist ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Zeitweise bildete sich ein Stau von 10 Kilometern Länge.