Umfrage im Ländle: Fast alle Kommunen spüren den Klimawandel

Fast alle Kommunen und Kreise in Baden-Württemberg spüren bereits deutlich die Auswirkungen des Klimawandels. Das ergab eine Umfrage der Landesanstalt für Umwelt (LUBW). Von 719 angesprochenen Kommunen und Kreisen antworteten 250, wie die LUBW am Donnerstag mitteilte. Mehr als 95 Prozent davon gaben an, Auswirkungen des Klimawandels bereits festgestellt zu haben. Mehr als 90 Prozent rechnen künftig mit zunehmenden Auswirkungen.