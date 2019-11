vor 6 Stunden Karlsruhe Um Hochwasser vorzubeugen: Federbach in Daxlanden wird unter die Lupe genommen

Am morgigen Mittwoch, 13. November, unternimmt das städtische Tiefbauamt mit Fachleuten anderer Ämter eine Gewässerschau entlang des Federbachs in Daxlanden. Der Bereich von der Kastenwörthbrücke bis zum Verkehrsübungsplatz wird genau untersucht. Auch interessierte Bürger sind eingeladen. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.