Das Polizeipräsidium Karlsruhe spricht, trotz den ingesamt 536 Einsätzen, zu denen die rund 300 eingesetzten Polizisten gerufen wurden, von einem "überwiegend ruhigen Verlauf der Silvesternacht". Bei der Karlsruher Feuerwehr gingen zwischen 23 Uhr und 2 Uhr weit über 300 Anrufe ein.

Der Jahreswechsel in Karlsruhe verlief, laut der Polizei Karlsruhe, "überwiegend ruhig". Bereits ab 18.30 Uhr wurden Präsenz- und Kontrollmaßnahmen der Polizei durchgeführt. Insgesamt waren fast 300 Polizisten im Einsatz, die bis 6 Uhr morgens 536 Einsätze zu bewältigen hatten.

"Spitzenwert" betrug über 3,3 Promille

Zu 45 Ruhestörungen wurde die Polizei gerufen. Weiterhin waren 24 Körperverletzungsdelikte, fünf Diebstähle und 14 Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz zu verzeichnen. Es mussten insgesamt 56 Platzverweise ausgesprochen werden. 13 Jugendliche wurden teilweise erheblich alkoholisiert angetroffen - der Spitzenwert betrug mehr als 3,3 Promille, so die Polizei. Es wurden keine Sexualdelikte oder Belästigungen in der Nacht angezeigt.

Im Stadtgebiet Karlsruhe versammelten sich mehrere tausend Personen, teilweise in größeren Gruppen auf den öffentlichen Plätzen, um den Jahreswechsel zu feiern. Bis Mitternacht stellte die Polizei bis zu 4.000 Personen auf dem Schlossplatz fest. Knapp 800 junge männliche Migranten, in mehrere Gruppen von 40 bis 50 Personen, fielen durch unsachgemäßes Hantieren mit Feuerwerkskörpern auf, informiert die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Personen durch Feuerwerkskörper leicht verletzt

Im Rahmen von Personenkontrollen mussten 15 Personen, die erheblich unter Alkoholeinwirkung standen, oder durch aggressives Verhalten auffielen, in Gewahrsam genommen werden. Nach Mitternacht verließen viele Besucher, aufgrund der Gefährdung durch Feuerwerkskörper die Feier. Gegen 1.30 Uhr waren nur noch wenige Besucher auf dem Schlossplatz, so die Polizei weiter.

Mehrere Personen wurden durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern an den Händen und im Gesicht leicht verletzt. Bereits nach 20 Uhr mussten gegen drei junge Männer, die Feuerwerkskörper in Richtung von Passanten warfen, Platzverweise ausgesprochen werden. Gegen 23.30 Uhr warfen Unbekannte in der Durlacher Reichhardtstraße mehrere Feuerwerkskörper in eine Personengruppe, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden.

Feuerwehr im Einsatz

In der Integrierten Leitstelle Karlsruhe gingen zwischen 23 Uhr und 2 Uhr weit über 300 Anrufe über die Notrufnummer 112 ein, so die Feuerwehr Karlsruhe in ihrer Pressemitteilung zur Silvesterbilanz.

Darunter war unter anderem ein Einsatz in der Killisfeldstraße. Hier geriet kurz nach 23 Uhr ein auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagerter Weihnachtsbaum, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Das Feuer griff auf die Wohnung über. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. In der Schulstraße und der Straße am Sandfeld brannten Altkleidercontainer. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In der Danziger Straße wurde von mehreren Personen an einem Lagerfeuer mitten auf der Straße gefeiert - auch hier musste die Feuerwehr anrücken.

Brennende Gartenhütte und Hecke

In Rheinstetten-Mörsch brannte gegen 2.30 Uhr eine Gartenhütte in der Boschstraße. Das Feuer breitete sich über geborstene Scheiben in die Kellerräume und das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Anwesen nicht mehr bewohnbar. Die vier Bewohner konnten allerdings vorübergehend in der Nachbarschaft untergebracht werden. Der Schaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

In der Ettlinger Straße in Malsch brannte kurz vor 1 Uhr ebenfalls ein Altkleidercontainer. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In Karlsdorf-Neuthard geriet kurz vor 23 Uhr eine Hecke in Brand und griff auf eine Spielplatzhütte über. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.