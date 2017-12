Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter hat am Sonntagabend eine in der Karlsruher Hardeckstraße gelegene Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Anschließend konnte er flüchten.

Wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt, betrat der maskierte Mann gegen 21.15 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole das Bargeld aus der Kasse. Das Geld wurde durch den Angestellten in eine von dem Täter mitgebrachte Plastiktüte verpackt. Nachdem sich der Räuber selbst davon überzeugt hatte, dass sämtliches Bargeld aus der Kasse in seine Tüte gepackt wurde, flüchtete er aus der Tankstelle in unbekannte Richtung.

"Eine Polizeifahndung unter Einsatz aller verfügbaren Einsatzkräfte führte bisher nicht auf die Spur des Räubers. Er wurde als muskulös bis kräftig beschrieben, zirka 1,80 Meter groß trug eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans sowie helle Turnschuhe", heißt es in der Polizeimeldung weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/939-5555 zu melden.