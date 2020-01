Über 30 Tiere sterben bei Brand in Krefelder Zoo - Himmelslaterne als mögliche Ursache

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt. Mehr als 30 Tiere, darunter Schimpansen, Orang-Utans und zwei ältere Gorillas, seien dabei gestorben, teilten Feuerwehr, Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoo mit.

Unter den toten Tieren seien auch Flughunde und Vögel, berichtete eine Sprecherin des Zoos. Bei dem Feuer brannte das Affenhaus völlig ab. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont, wie der Zoo mitteilte. Dort lebt eine junge siebenköpfige Gorillafamilie.

Laut Ermittlern gibt es Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer starben nach neuesten Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt.