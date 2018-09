vor 4 Stunden Stuttgart Über 2.000 Handysünder bei Kontrollen im Südwesten erwischt

Bei landesweiten Kontrollen hat die Polizei mehr als 2.000 Auto- und Lastwagenfahrer mit Handy am Steuer erwischt. Anlässlich des Kontrolltages 'sicher.mobil.leben' am Donnerstag überprüften Polizisten rund 58.000 Fahrzeuge. Dabei wurden auch 80 Fahrradfahrer mit einem Handy in der Hand gestoppt, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.