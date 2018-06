Über 1,7 Promille: Betrunkener Mann greift Busfahrer in Knielingen an

Am Samstag wurde ein Busfahrer in der Karlsruher Siemensallee Opfer eines betrunkenen Mannes. Das Hörgerät des Busfahrers erlitt dabei sogar einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Täter konnte nach Polizeiangaben allerdings schnell festgenommen werden.

Ein Busfahrer verwehrte einem stark alkoholisierten Mann am Samstag, gegen 21.15 Uhr, die Mitfahrt. Der aggressive Mann, welcher laut Polizei etwa 1,78 Promille intus hatte, war zuvor bereits aus der Straßenbahnlinie 2 verwiesen worden. Scheinbar Grund genug für den Betrunkenen den Busfahrer zu beleidigen und ihm mehrere Schläge und Tritte zuzufügen, sodass an seinem Hörgerät ein hoher Schaden entstand.

"Ein Portier, in dessen Hotel er nach dem Übergriff erschien, wies den Betrunkenen ebenfalls ab und beobachtete wie er erneut in die Straßenbahnlinie 2 einstieg", berichtet die Polizei weiter. Die Bahn konnte angehalten und der Betrunkene festgenommen werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666 4611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.