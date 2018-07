11.07.2018 14:35 Karlsruhe U-Haft nach Internetfahndung: 38-jähriger soll Frau in Karlsruher Bank überfallen haben

Nach einem Überfall auf eine 22-Jährige im Vorraum einer Bankfiliale in der Ludwig-Ehrhard-Allee kam am Dienstag ein Mann nach einem Zeugenhinweis in Untersuchungshaft. Gegen den Mann besteht nach Angaben von Polizei und staatsanwalttschaft dringender Tatverdacht.