Karlsruhe/Bad Schönborn Tuberkulose-Fälle: Minister Lucha besucht das Gesundheitsamt in Karlsruhe

Nach der hohen Zahl der Tuberkulose-Fälle an einer Schule in Bad Schönborn will sich Gesundheitsminister Manne Lucha ein Bild machen. Auf seiner Sommertour durch Baden-Württemberg informiert er sich heute am Landratsamt Karlsruhe bei den am Gesundheitsamt zuständigen Experten über deren Arbeit und weitere Maßnahmen.