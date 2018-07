vor 52 Minuten Karlsruhe Trickdiebe in Karlsruhe unterwegs: Senioren um mehr als 20.000 Euro erleichtert

In Karlsruhe sind mindestens vier Senioren Opfer von Trickdiebinnen geworden. Zwei unbekannte Frauen sollen sich in den vergangenen vier Wochen unter einem Vorwand Zutritt zu deren Wohnungen verschafft haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.