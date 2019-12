Heute Nachmittag kam es gegen 16.25 Uhr im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach zu einem Dachstuhlbrand. Das berichtet die Karlsruher Feuerwehr.

Montag, 8.17 Uhr

Am Sonntagnachmittag brach in der Dachwohnung eines Zweifamilienhauses in Karlsruhe-Grünwettersbach, Am Steinhäusle, ein Brand aus. "Das Feuer breitete sich zu einen Dachstuhl-Vollbrand aus", so die Polizei in einer Pressemeldung. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, wurde in einem Zimmer im Dachgeschoss der Leichnam einer Person aufgefunden.

"Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern derzeit noch an, sodass noch nicht zweifelsfrei feststeht, ob es sich um den alleinigen Wohnungsnehmer handelt", heißt es in der Meldung weiter. Durch die Löscharbeiten wurde die Wohnung unterhalb der Brandwohnung in Mitleidenschaft gezogen, sodass diese momentan nicht bewohnbar ist. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Schadenshöhe wird auf zirka 150.000 Euro geschätzt.

Sonntag, 20.37 Uhr

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl eines Doppelhauses in Flammen. Die Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff im Gebäude zur Menschenrettung und weitere Maßnahmen gegen die Brandausbreitung ein. Eine Person wurde in der Brandwohnung tot aufgefunden, vier Personen sind verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen dauern an.

Wohnhausbrand in Grünwettersbach Alle Bilder

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.