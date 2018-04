vor 1 Stunde Karlsruhe Tödliche Beissattacke in Karlsruhe: Freilaufender Hund reißt Lamm

Wie die Polizei erst jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll bereits am Karsamstag ein freilaufender Hund in Karlsruhe-Grötzingen ein Lamm tödlich verletzt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer des Hundes geben können.