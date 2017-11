27.11.2017 17:45 Karlsruhe Tödliche Attacke auf Fußball-Fan: Tatverdächtiger schweigt

Auch mehr als eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf einen 35 Jahre alten Fußball-Fan in Karlsruhe schweigt der mutmaßliche Täterweiter zu den Vorwürfen. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit.