In der Nacht zum Donnerstag wurden in Karlsruhe gleich zwei Autodiebstähle der Polizei gemeldet. Bisher sei die Art und Weise, wie die Diebe die Autos stehlen konnten, allerdings noch unklar. Der Grund: In beiden Fällen befinden sich die Originalschlüssel noch bei den Besitzern der Autos.

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in der Wattkopfstraße in Karlsruhe einen in einem Hof geparkten und verschlossenen hochwertigen BMW. Wie dabei vorgegangen wurde, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt, denn die Originalschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer.

"Bereits in der Zeit von Mittwoch 1 Uhr bis Donnerstag 4 Uhr wurde in Grünwettersbach in der Horfstraße ein vor dem Wohnanwesen geparkter und verschlossener Daimler Geländewagen entwendet", berichtet die Polizei weiter. Auch hier seien die Originalschlüssel noch im Besitz des Fahrzeugeigentümers.

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise, dass es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handeln könnte - die Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben im Gesamten auf weit über 100.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei unter 0721/939-5555 entgegen.