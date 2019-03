vor 3 Stunden Stuttgart Temperaturen bis 20 Grad: Im Südwesten kommt der Frühling

Auf einen kühlen Wochenstart folgt im Südwesten von Mittwoch an wieder Frühlingswetter. Am Montag bleibe es mit Temperaturen von 4 bis 11 Grad und vereinzelten Schauern und Gewittern noch ungemütlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.