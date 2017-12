Das Wochenende wird in Baden-Württemberg trüb und neblig. Erst an den beiden Weihnachtsfeiertagen zeigt sich gelegentlich die Sonne.

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte, herrscht im Ländle sowohl am Samstag als auch am Sonntag tagsüber in tiefen Lagen dichter Nebel. An beiden Tagen liegen die Temperaturen im Bergland bei etwa 6 Grad. Am Oberrhein dürfte das Thermometer 10 Grad anzeigen.

Erst am Montag, dem Ersten Weihnachtsfeiertag, reißt die Wolkendecke in weiten Teilen auf, so dass im Südwesten zeitweise die Sonne scheint. Morgens kann es nach Angaben des DWD im Süden des Landes noch leichten Frost geben. Im Laufe des Tages liegen die Temperaturen im Flachland bei etwa 9 Grad und im Bergland bei 4 Grad.

Der Dienstag wird tagsüber noch weitgehend trocken, erst am Abend könnte es gebietsweise regnen. Die Temperaturen liegen im Bergland bei etwa 6 Grad. In niedrigen Lagen klettert das Thermometer auf etwa 12 Grad. Die Meteorologen erwarten, dass es im Laufe der Woche zunehmend windig wird. "Alles in allem dürfte es zwischen den Jahren mild und wechselhaft werden", sagte ein Experte des DWD.

