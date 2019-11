vor 36 Minuten Karlsruhe Täuschend echt: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz am Europaplatz aus

Die Übergabe und anschließendes Durchladen einer Spielzeugwaffe haben am Montag gegen 14.20 Uhr am Karlsruher Europaplatz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und der Polizei gemeldet. Das gibt die Polizei in einer Meldung an die Presse bekannt.