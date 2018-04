Täter gesucht: Einbrüche in Rechenzentrum, Bäckerei und Gaststätten in Karlsruhe

Über fünf Einbrüche hat die Karlsruher Polizei am Montag berichtet. In allen Fällen gelang den Tätern der Diebstahl, der Schaden war sogar nochmal um ein vielfaches höher.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in eine Bäckereifiliale in Karlsruhe-Mühlburg am Entenfang. Im Verkaufsraum öffneten und durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten Münzgeld im unteren zweistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in eine Gaststätte am Sonnenbad. Auch hier verschafften sich die Einbrecher mit brachialer Gewalt Zutritt über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Im Inneren öffneten sie Schränke sowie Vitrinen und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenständen von mehreren hundert Euro. Durch eine Videoaufzeichnung können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er trug bei der Tat eine dunkle Jacke mit schwarzen Ärmeln und dunkelgrau reflektierendem Brust- und Rückenteil, einen dunkelgrauen Kapuzenpullover, Jeans und schwarze Schuhe. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 30 Jahre alt, männlich, hatte eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln an und eine Jeans. Beide Täter trugen Handschuhe.

Unklar ob Daten im Rechenzentrum abhanden kamen

Unbekannte sind am Sonntagmorgen in ein Rechenzentrum in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen, ob dabei jedoch Gegenstände oder Daten entwendet wurden, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher zunächst ein Fenster im 1. Untergeschoss des Rechenzentrums im "Zirkel" ein. Nachdem sie hierdurch in das Gebäude gelangt waren, begaben sie die Täter in mehrere Räume, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Dabei nahmen die Diebe zumindest das Geld aus einem Sparschwein an sich. Offenbar wurden sie aber bei ihrem weiteren Vorhaben gestört, denn mehrere von den Tätern zum Abtransport bereitgestellten Laptops wurden zurückgelassen.

Spielautomaten und Tresor aufgebrochen

Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine in der Siemensstraße in Eggenstein-Leopoldshafen befindliche Gaststätte ein. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Der Wert des gestohlenen Geldes ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Bargeld von mehreren hundert Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in eine Bäckereifiliale in der Hambrücker Hauptstraße erbeutet. Nach den Feststellungen der Polizei waren die Diebe über ein Fenster in den Laden eingedrungen. Im Inneren öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Tresor. Nachdem sie das Bargeld sowie Wertgegenstände an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder auf demselben Weg wie sie in die Bäckerei eingedrungen waren.