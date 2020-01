Seit vielen Jahren wird der Super Bowl groß gefeiert, doch schon lange nicht mehr nur in Amerika. Auch in Deutschland ist die Aufregung rund um das große Sportereignis angekommen.

Übertragung im Kino Wem der heimische Fernseher zu klein ist, für den ist die Übertragung im Kino eine Alternative. "Bequeme Sessel, tolle Sicht und super Sound: Das ist der Super Bowl im Kino!", so das Universum-City Kino in einer Pressemitteilung. Auch im Filmpalast am ZKM können Nachteulen das größte Einzelsportereignis der Welt live mitverfolgen. In beiden Kinos beginnt die Party am Sonntag ab 22.40 Uhr.

Santo's Cocktailbar Wer lieber einen Cocktail nebenher schlürft, findet sich im Santos's ein: "Als einziger authentischer Übertragungsort für den Super Bowl ist Santo's Cocktailbar mittlerweile in ganz Karlsruhe und darüber hinaus bekannt", heißt es auf der Facebook-Seite der Bar. Wer gegen Mitternacht Hunger verspürt, für den ist ebenfalls gesorgt.

La Cage Mitten in der Stadt liegt das La Cage. Ab 20.45 Uhr geht's los: "Bis spät in die Morgenstunden sind wir dabei und haben natürlich vorgesorgt", schreibt die Sportsbar im Internet. Wer schon vor dem Kick-off hungrig ist, darf sich beim 'Hot Dog all you can eat' ab 18 Uhr bedienen.

Sportsbar Triangel Auch in der Sportsbar Triangel in Karlsbad-Langensteinbach wird der Super Bowl übertragen: "Für das 'All American feeling' bleibt unsere Küche die ganze Nacht für euch offen und ihr werdet mit 'American Style Food' verwöhnt", so die Besitzer des Restaurants im Internet.

Venus Bar Wo sonst DJ's ihre Musik auflegen, wird in der Nacht von Sonntag auf Montag der Super Bowl übertragen. Ab 22 Uhr gehts los, laut Betreiber gibt es Hot Dogs und Snacks. Eine Reservierung wird empfohlen, das kann man über die Facebook- oder Instagram-Seite der Bar machen.