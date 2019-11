vor 5 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Stuttgart und Karlsruhe ziehen Bilanz: E-Scooter haben bisher keine Auswirkungen auf Autoverkehr

Betreiber von E-Scootern sind auch angetreten, um dem Autoverkehr in Innenstädten den Kampf anzusagen. Momentan sieht es in Baden-Württemberg noch nicht so aus, als ob das gelingen würde.