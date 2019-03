vor 8 Stunden Karlsruhe/Pforzheim Sturmwarnung bis in den Abend: Einsatzkräfte in Karlsruhe im Dauereinsatz

In ganz Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am heutigen Sonntag auf Unwetter bis in den Abend einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt davor, ins Freie zu gehen. Auch im Raum Karlsruhe hält der Sturm die Menschen in Atem - seit dem Morgen mussten die Kräfte von Polizei und Feuerwehr zu rund 170 Einsätzen ausrücken.