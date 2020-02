Sturmtief Sabine fegt über Deutschland hinweg, auch vor der Fächerstadt macht der Sturm nicht Halt. Die Stadt teilt am Montagmorgen mit: Hier hat der Sturm keine größeren Schäden hinterlassen. In der Nacht von Sonntag auf Montag war die Feuerwehr allerdings 55 Mal im Einsatz, Personen seien bislang nicht zu Schaden gekommen.

Ebenso gäbe es keine beschädigten städtischen Gebäude oder Straßensperrungen. Auch die Teams des Gartenbauamts und des Tiefbauamts haben keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.

"Eine Lagebesprechung am frühen Montagmorgen in der Leitstelle hatte bei den Auswirkungen des Sturmtiefs 'Sabine' für eine erste Entwarnung für Karlsruhe gesorgt", so die Stadt in einer Pressemeldung. Für den Vormittag wird eine weitere Spitze erwartet, weshalb die betroffenen städtischen Dienststellen die Situation weiter im Auge behalten werden.

Am Montag bleiben einige öffentliche Einrichtungen geschlossen, unter anderem der Zoologische Stadtgarten sowie alle Friedhöfe. Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule gehen lassen. "Der Schulbetrieb läuft und die dazugehörigen Betreuungsangebote sind offen", so die Stadt Karlsruhe.