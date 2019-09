Sturmtief Mortimer sorgt in der Nacht auf Montag für Einsätze rund um Karlsruhe: rund 15.000 Euro Sachschaden

Aufgrund stark auffrischenden Windes mit regional unterschiedlich starken Windböen kam es ab Mitternacht bis gegen 2 Uhr in der Region mit Schwerpunkt Großraum Pforzheim und Karlsruhe zu insgesamt 42 witterungsbedingten Ereignissen. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.

In der Hauptsache wurden umgestürzte Bäume und herabfallend Äste gemeldet, wobei insgesamt, bis 3 Uhr, dadurch fünf Fahrzeuge beschädigt wurden, an welchen ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstand. Des Weiteren stürzten mehrere an Baustellen aufgestellte Toilettenhäuschen, auch Bauzäune und Beschilderungen um. Personenschäden wurden laut Polizei nicht bekannt.