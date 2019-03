vor 3 Stunden Stuttgart Sturm im Südwesten: Den Sonntag drinnen bleiben

In ganz Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am heutigen Sonntag auf Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt davor, ins Freie zu gehen. "Ab der Mittagszeit muss die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen", sagte Meteorologe Clemens Steiner am Sonntagmorgen.