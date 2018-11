vor 1 Stunde Stuttgart Stürmisch und regnerisch: Turbulentes Wetter am ersten Adventswochenende

Mit Dauerregen und starkem Wind startet der Südwesten am Sonntag in die Adventszeit. "Es kommt eine turbulente Zeit auf uns zu", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Samstag sei zunächst noch ruhig. Hin und wieder könne es sogar etwas Sonne geben. Die Turbulenzen beginnen in der Nacht auf Sonntag: Da soll der erste Regen einsetzen und der Wind deutlich zunehmen.