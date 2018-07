Die Stadt Karlsruhe wird am Mittwoch, 4. Juli, einen Stromausfall im Rathaus simulieren. Aus diesem Grund wird in einigen Dienststellen den Betrieb eingeschränkt. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Am Mittwoch, 4. Juli, simuliert die Stadt einen Stromausfall im Rathaus am Marktplatz. "Von 10 bis 12 Uhr ist der Dienstbetrieb in der Karl-Friedrich-Straße 10 und in der Lammstraße 7a deshalb stark eingeschränkt", so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Dienststellen im technischen Rathaus in der Lammstraße 7 (Rechnungsprüfungsamt, Stadtplanungsamt und Tiefbauamt) werden aber ganz normal funktionieren, heißt es.

Die betroffenen Ämter und Dienststellen: