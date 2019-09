01.09.2019 18:56 Karlsruhe Streit in der Karlsruher Südstadt eskalierte: 45-Jähriger attackierte Bruder mit Hammer und Beil

Ein 45-jähriger Mann aus der Karlsruher Südstadt sitzt in Untersuchungshaft, weil er auf seinen jüngeren Bruder mit einem Beil sowie einem Hammer losgegangen sein soll. Die Tat habe sich am Samstagnachmittag ereignet. Das teilen das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Presseinformation mit.