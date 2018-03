vor 1 Stunde Karlsruhe Streit eskaliert: Täter schüttet 81-Jährigem heißen Kaffee ins Gesicht

Am Samstag kam es in einem Schnellrestaurant in der Kaiserallee in Karlsruhe zu einem Konflikt zwischen einem 81-jährigen Mann und einem inzwischen festgenommenen Tatverdächtigen über zu laute Musik. Im Verlauf des Streits schüttete der Täter dem 81-Jährigem heißen Kaffee ins Gesicht und nahm ihn in den Schwitzkasten.