vor 5 Stunden Karlsruhe/Pforzheim/Bretten Streik im Karlsruher Einzelhandel am Samstag: In diesen Geschäften legen die Angestellten die Arbeit nieder

Die Warnstreiks im Einzelhandel in Baden-Württemberg sind am Samstag fortgesetzt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich landesweit rund 500 Beschäftigte. Aufgerufen wurde dazu auch in Betrieben in Karlsruhe, Pforzheim und Bretten, wie es am Samstag in einer Verdi-Mitteilung hieß. "Betroffen sind die Unternehmen Kaufland, H&M, Esprit, Zara, Primark und Obi."