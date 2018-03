vor 1 Stunde Karlsruhe Streich oder Straftat? Bewaffneter Junge will Bäckerei in Rheinstetten überfallen

Mit einer Scream-Maske und einer Spielzeugwaffe hat ein Junge am Mittwoch in einer Bäckerei in Rheinstetten Geld verlangt. Als er das nicht bekommen hat, ergriff er mit einer Straßenbahn die Flucht.