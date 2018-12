vor 1 Stunde Karlsruhe Straßenumbau geht weiter: Baustellen rund um neuen Ikea starten in eine neue Phase

Wenn 2020 Ikea seine Pfoten öffnet, soll das Verkehrsnetz rings um das Möbelhaus fit für den Ansturm sein. Derzeit wird daher an den Straßen rings um den Bau an der Durlacher Allee gewerkelt. Am 4. Dezember wird eine neue Bauphase eingeläutet, die dann auch wieder mit neuen Sperrungen und Umleitungen verbunden ist.