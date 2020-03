vor 1 Stunde Karlsruhe Straßenbahn blockiert und Polizist gebissen: 41-Jähriger festgenommen

Erheblichen Widerstand leistete Dienstagabend ein 41-Jähriger bei seiner Festnahme auf der Kaiserstraße. Der Mann stand gegen 21.20 Uhr, mit freiem Oberkörper und einer blutenden Verletzung an der Hand, auf den Schienen und blockierte die Straßenbahn. Das teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit,