Ob Durlacher Tor, Mendelssohnplatz oder andere Bereiche - auch in diesem Jahr werden wieder in einigen Karlsruher Straßen die Bagger rollen. Um alle wichtigen Fragen zu beantworten, stellte das Karlsruher Tiefbauamt nun sein Baustellenprogramm 2018 vor.

Auch das Jahr 2018 wird in und um Karlsruhe von Baustellen im Straßen- und Gleisbau geprägt sein. In vielen Ecken der Stadt werden Fahrbahnen erneuert und Gleise neu verlegt. Das erklärte das Tiefbauamt rund um Leiter Martin Kissel am Dienstag bei einem Pressegespräch.

"Insgesamt sind in diesem Jahr 453 Bauvorhaben geplant", so Jürgen Lohmeyer vom Tiefbauamt einleitend. Das sind im Gegensatz zum Vorjahr über 30 Baustellen mehr. Zurückzuführen sei der Anstieg vor allem auf die unklare Situation der Kombilösung in der Kriegsstraße im Jahr 2017. Projekte, die aufgrund der ungenauen Planung ausbleiben mussten, müssen dieses Jahr umgesetzt werden.

Gleisbauarbeitem am Durlacher Tor

Von den 453 geplanten Bauvorhaben sind laut Lohmeyer insgesamt 175 verkehrstechnisch relevant. Darunter fallen vor allem die Bauprojekte am Durlacher Tor und am Mendelssohnplatz. "Sie geben in diesem Jahr ganz klar den Takt vor", merkte Lohmeyer deutlich an.

Am Durlacher Tor wird die Kreuzung vom 26. Juli bis 26. August mit der Anpassung der Gleise wieder in den "alten" Zustand gebracht. Daraus entstehen weitere bautechnische Folgemaßnahmen für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die auch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen.

Veränderungen am Mendelssohnplatz

In Sachen Kombilösung geht es auch an anderer Stelle dieses Jahr deutlich voran: "Am Mendelssohnplatz beginnen die Bauarbeiten im Baufeld O2 am 27. August", stellte Lohmeyer am Dienstag dar. Das Baufeld rage ab da in die Straße hinein - es entstehen rund ein Jahr andauernde Einschränkung, die sich vor allem in der Süd-Nord-Beziehung deutlich machen.

Vom 3. bis 5. November soll die Kriegsstraße an dieser Stelle voll gesperrt werden. Der Grund: Die Bauarbeiten des dortigen Kombilösungs-Baufeld werden dann spezialisiert und ausgeweitet.

Durlacher Allee wird durch einige Projekte verändert

Und auch in der Durlacher Allee wird sich in diesem Jahr einiges verkehrstechnisch tun: Bereits seit September 2017 wird die Haltestelle Tullastraße barrierefrei ausgebaut. Die Arbeiten sollen dort den aktuellen Planungen nach noch bis Juni andauern.

Ein wenig weiter in Richtung Durlach soll der Straßenverkehr auf Höhe des Ikea-Neubaus noch in diesem Jahr für das neue Möbelhaus vorbereitet werden. Dort soll sich allerdings 2018 nicht die Durlacher Allee an sich, sondern die Straßen drumherum verändern: So werde zunächst (von Juni bis November) die Gerwigstraße und anschließend der Weinweg (Oktober 2018 bis Frühjahr 2019) umgebaut.

Auf Höhe des Neubaus des Drogeriemarktes dm in der Durlacher Allee wird die Haltestelle "Untermühlstraße" angepasst und die Fahrbahndecke erneuert. Wann diese Arbeiten genau beginnen werden, soll in den nächsten Wochen geklärt werden. Laut Lohmeyer sei aktuell lediglich sicher, dass eine Vollsperrung von drei bis vier Tagen eingerichtet werden müsse.

Ettlinger und die Rüppurrer Straße

Weitere Projekte des Jahres 2018 werden laut Lohmeyer die Ettlinger und die Rüppurrer Straße sein. So soll der Abschnitt der Ettlinger Straße zwischen der Kriegsstraße und der Hermann-Billing-Straße voraussichtlich im Mai wieder frei gegeben werden.

Doch bevor dies passieren kann, werde dieser Abschnitt zunächst in einer Vollsperrung asphaltiert. Diese Arbeiten konnten wegen der Kälte in den letzten Tage nicht umgesetzt werden, sollen aber in den nächsten Wochen in Angriff genommen werden. Der Abschnitt zwischen der Straße Am Stadtgarten und der Augartenstraße, wo künftige eine neue Haltestelle entstehen wird, wird nach Angaben des Tiefbauamts und den aktuellen Planungen zufolge im Juni 2018 fertiggestellt sein.

Und auch die Rüppurrer Straße wird sich im kommenden Jahr verkehrstechnisch verändern: Neben Erneuerungen an den Gleisen am Tivoliplatz und in der Philipp-Reis-Straße bekommt auch die Kreuzung der Mittelbruch-/Fautenbruchstraße ein neues Gesicht.

Übergeordnetes Straßennetz um Karlsruhe

Um Karlsruhe sind in diesem Jahr vor allem der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung auf der A5 zwischen Ettlingen und Rastatt sowie die Sanierung der Rheinbrücke leitend. Beginnen werde man auf der A5 voraussichtlich im Mai, auf der Rheinbrücke im August. Während dieser Zeit versucht das Tiefbauamt die für Karlsruhe wichtige Südtangente baustellenfrei zu lassen, hieß es am Dienstag.

Großbaustelle A5 im September 2017 Alle Bilder

Eingriff in Karlsruher Radverkehrsführung

Neben diesen Projekten werden 2018 auch einige Karlsruher Radwege verändert. So kommen laut Tiefbauamt beispielsweise auf die Wasserwerkbrücke und auch auf die Fasanengartenbrücke am Adeneauerring große Neuerungen zu. Auch die Radroute 15 in der Haid-und-Neu-Straße werde von Baumaßnahmen betroffen sein.

Damit aber die restlichen Bauvorhaben in der gesamten Stadt keine Auswirkungen auf die Radverkehrsführung im Allgemeinen hat, stellte das Tiefbauamt eine vorgesehene Umleitungsführung für Radfahrer vor. Denn, und das wurde beim Pressegespräch abschließend klar gestellt, soll "der Radverkehr trotz der Arbeiten an der Wasserwerkbrücke und in der Kriegsstraße attraktiv bleiben."