Den Freien Kindergarten Karlsruhe plagen derzeit große Zukunftsängste. Grund hierfür ist die Planung der Südumfahrung Hagsfeld, genauer gesagt eine mögliche Zufahrtsstraße zum Technologiepark. Sollte die geplante Straßenführung quer durch das Gelände des Kindergartens gehen, würde das die Schließung bedeuten. Nun macht der Kindergarten öffentlich für seinen Erhalt mobil.

"Wir sind hier. Wir sind laut, wenn ihr unseren KiGa klaut!", "weniger Asphalt - mehr Wald" oder "unsere Erde braucht naturverbundene Kinder": Mit diesen und vielen weiteren Spruchideen versuchte sich der Freie Kindergarten Karlsruhe e. V. Anfang Juni auf dem Karlsruher Marktplatz Gehör zu verschaffen. In Verbindung mit einer Demonstration haben sich Eltern, Erzieher, Kindergartenkinder und Vereinsmitglieder für den Erhalt ihres Kindergartens stark gemacht.

Denn die geplante Südumfahrung Hagsfeld, genauer gesagt die Entlastungsstraße zwischen Hagsfeld und Rintheim, die zur Haid-und-Neu-Straße führen soll, bereitet dem Kindergarten große Sorgen. Die Mitglieder des Vereins befürchten, dass die Trassenführung einer direkten Zufahrtsstraße an den Technologiepark über ihr vom Land Baden-Württemberg gepachtetes Gelände führt. Dies würde das Aus für den als Elterninitative gegründeten Kindergarten bedeuten.

"Die Chancen stehen 50:50, dass der Kindergarten weichen muss"

"Da das Bauprojekt 'Ortsumfahrung Hagsfeld' aus dem Bundesverkehrswegeplan herausgenommen wurde, musste das Vorhaben neu geplant werden", erklärt der Freie Kindergarten in einer Pressemitteilung. Im Laufe dieser Planung sei 2016 auch ein direkter Anschluss an den Technologiepark angedacht worden.

Konkret wurden die Bedenken des Kindergartens durch eine Information aus dem Tiefbauamt im März dieses Jahres: "Die Aussage damals lautete, dass die Chancen 50:50 stehen, dass der Kindergarten aufgrund der Straßenführung komplett weichen muss", berichtet Eva-Maria Merkel, Vorstand des Freien Kindergartens, im Gespräch mit ka-news.de. Das würde bedeuten, dass sowohl das Gelände als auch das Haus des Kindergartens in seiner derzeitigen Form nicht mehr nutzbar wären.

Umfahrung noch nicht beschlossen

Die Planung für die Ortsumfahrung Hagsfeld ist allerdings noch keine beschlossene Sache. Die Stadt teilt auf Anfrage von ka-news.de mit, dass man sich derzeit in einem Planfeststellungsverfahren befinde, bei der möglichst alle Interessengruppen Gehör finden sollen.

Über den aktuellen Stand aus den Bereichen Fach- und Umweltplanung will die Stadt im Zuge einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum Laurentius am 25. Juli informieren. Die endgültige Entscheidung, ob das Bauvorhaben realisiert wird, trifft letztendlich aber der Karlsruher Gemeinderat.

Über 1.000 Stimmen für den Kindergarten

Um in der Zwischenzeit ein Zeichen für den Erhalt des Geländes zu setzen, führte der Freie Kindergarten eine Online-Petition durch, an der sich insgesamt 1.069 Personen beteiligten. "In Anbetracht der kleinen Größe unserer Einrichtung sind wir von der hohen Anzahl an Unterzeichnern freudig überrascht", erklärt Merkel im Gespräch mit ka-news.de.

Im Zuge der Demonstration auf dem Marktplatz wurden der Stadt die gesammelten Unterschriften zusammen mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Gemeinderat überreicht. Darin sollten nochmals die Existenzängste des Kindergartens verdeutlicht werden. "Setzen Sie sich dafür ein, dass gemeinsam mit den Planern eine bauliche Lösung gefunden wird, die auch unseren Interessen gerecht wird", lautet darin die klare Forderung an die Politik.

Darüber hinaus betont der Freie Kindergarten in seinem Brief den Beitrag, den der Verein zum Schutz der Biodiversität in Karlsruhe leisten könne: "Freies Spiel in freier Natur ist ein grundlegendes Bedürfnis aller Kinder. Dass unsere Kinder heutzutage dieses Bedürfnis in Kindergärten erfüllt bekommen, ist leider keine Normalität mehr. Doch ist es genau das, was die nächste Generation benötigt, um auf dem Planeten Erde ein Leben zu gestalten, das nicht zerstörerisch mit den Ressourcen der Erde umgeht."

Unterstützung kommt aus der Politik

Auf den Versuch, Einfluss auf den Planungsprozess zu nehmen, gab es bereits positive Resonanz seitens des Baubürgermeisters Daniel Fluhrer. "Herr Fluhrer zeigt für unser Anliegen Verständnis und sagte uns seine Unterstützung zum Erhalt des Kindergartens zu", erinnert sich Merkel. Weitere Hilfsbekundungen folgten aus dem Lager der Christdemokraten.

So sicherte auch die CDU dem Kindergarten in einem Schreiben zu, dass sie sich im Falle eines Abrisses für ein Ersatzgelände einsetzen werde. Der freie Kindergarten unterdessen hofft, dass es gar nicht soweit kommt: "Unsere Ideallösung wäre keine Zufahrtsstraße zum Technologiepark!"

Ziel: Kindern die Natur näherbringen

Der Freie Kindergarten hat es sich selbst zum Ziel gesetzt, Kindern freies Spielen in freier Natur zu ermöglichen. Als grüne Oase im schnelllebigen Stadttrubel wolle man der nächsten Generation wichtige Werte wie selbstbestimmtes Spielen, Naturverbundenheit, aber auch Selbstbewusstsein vermitteln.

Eine Besonderheit stellt auch die ehrenamtliche Verwaltung des Kindergartens durch die Eltern dar. "Wer seine Kinder bei uns anmeldet, der entscheidet sich für Grasflecken, schnell zerschlissene Hosen, Lagerfeuerrauch, Sand in den Haaren, Erde unter den Nägeln, geschminkte Kindergesichter zu jeder Jahreszeit, aber vor allem für ausgeglichene und glückliche Kinder", so das Selbstverständnis des Freien Kindergartens. Ob das auch in Zukunft weiterhin so sein wird, bleibt nun aber erst einmal abzuwarten.