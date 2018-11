Aufgrund einer Störung an einem Stellwerk bei Jöhlingen kommt es heute zu massiven Einschränkungen beim Stadtbahnverkehr der Linie S4 zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemeldung mit. Mit dem Ende der Störung ist voraussichtlich um 15 Uhr zu rechnen.

Nach Angaben der AVG soll die Störung bereits gestern begonnen haben. Bis die Störung am heutigen Freitag behoben ist, verkehren keine Züge zwischen Grötzingen Bahnhof und Bretten Bahnhof. Zwischen Berghausen Bahnhof und Bretten Bahnhof ist ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Busse bedienen auch die Bushaltestellen in Jöhlingen und Dürrenbüchig entlang der Bundesstraße B293.

Fahrgäste, die ihre Fahrt von der Haltestelle Berghausen Hummelberg beginnen möchten, werden gebeten, sich zur Haltestelle Berghausen Pfinzbrücke zu begeben. In Wössingen halten die Busse an den Haltestellen Durlacher Allee und Grundschule, in Rinklingen an der Bushaltestelle Jahnstraße.

Störung bringt erhebliche Verzögerungen mit sich

Eilzüge und ein Teil der S4-Bahnen fahren auf einer Umleitungsstrecke vom Karlsruher Hauptbahnhof über Bahnhof Durlach und von dort ohne weiteren Zwischenhalt entlang der Strecke bis nach Bruchsal und von dort weiter nach Bretten, so die AVG weiter. Ab der Melanchthon-Stadt verkehren diese Bahnen der Linie S4 dann wieder auf ihrem regulären Fahrweg nach Heilbronn. Diese Umleitung wird auch in umgekehrter Richtung ab Bretten Bahnhof in Richtung Karlsruhe gefahren.

"Sowohl auf dieser Umleitungsstrecke als auch im Busnotverkehr zwischen Berghausen und Bretten muss mit erheblichen Zeitverzögerungen und Kapazitätsengpässen gerechnet werden", vermeldet die AVG abschließend.