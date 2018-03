vor 2 Stunden Stuttgart Steigende Temperaturen: Ein Hauch von Frühling am Wochenende

Nach dem kalten kalendarischen Frühlingsbeginn zieht eine Warmfront in den Südwesten. Dennoch muss am Donnerstag ab einer Höhenlage von 400 Metern mit Schnee gerechnet werden, der im Rest des Landes in Regen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.