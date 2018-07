vor 31 Minuten Stuttgart Staureiches Wochenende: Autofahrer sollten Zeit mitbringen

Autofahrer müssen sich im Südwesten am Wochenende auf lange Staus einstellen. Da in mehreren Bundesländern im Norden und Osten Deutschlands - darunter Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Hamburg - die Sommerferien beginnen, rechnen Innenministerium und ADAC auch in Baden-Württemberg mit vollen Autobahnen. Besonders gefährdet seien die A5, A6, A7, A8, A81 sowie die B31.