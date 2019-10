vor 8 Stunden Karlsruhe Stau auf Rheinbrücke: Laster verliert Diesel - Vollsperrung für mehrere Stunden

Am Mittwoch war es eine Ölspur auf der A8, am heutigen Donnerstagmorgen ist es auch auf der Rheinbrücke bei Karlsruhe passiert: Eine Dieselspur auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe hat den morgendlichen Berufsverkehr auf der Brücke lahmgelegt. Bis 10 Uhr musste der Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt werden.