Denkt man an die Südtangente, denkt man sofort an eines: Stau. Seit Jahren ist die Strecke Schauplatz von langen Blechlawinen, stockendem Verkehr und frustrierten Autofahrern - doch warum kommt der Verkehr auf Karlsruhes Hauptschlagader immer wieder zum Erliegen? ka-news hat bei Baustellenmanager Jürgen Lohmeyer nachgehakt.

Seit Jahren wird die Verkehrssituation auf der Südtangente heiß diskutiert, wie im März dieses Jahres im Gemeinderat. Auch Jürgen Lohmeyer weiß um die langjährigen Verkehrsprobleme auf der Südtangente. "Schon im Normalzustand hat die Südtangente eine sehr hohe Auslastung!", sagt der Baustellenmanager des Tiefbauamts im Gespräch mit ka-news. Die größten Problemstellen liegen laut Lohmeyer dabei auf der L605 in Höhe des Bulacher Kreuzes und an der Anschlussstelle der B3 in Höhe Fiduciastraße. "Aber auch auf dem Abschnitt der B36 im Bereich des Rheinhafens wird es recht schnell eng."

"Wenn das Fahrtziel nicht in der Karlsruher Kernstadt liegt, orientieren sich die Autofahrer auf die Südtangente um", beschreibt Lohmeyer einen der Gründe für das hohe Verkehrsaufkommen. Aber er stellt klar: "Dass Autofahrer auf leistungsfähigere Straßen wie die Südtangente ausweichen, ist gewollt. Sie ist schließlich eine der wichtigsten Verkehrswege in Karlsruhe."

Verdrängungseffekt verstopft die Südtangente

Wichtig, aber vor allem staureich. Doch warum ist die Strecke so anfällig für stockenden Verkehr? "Durch die aktuellen Baustellen in der Fächerstadt hat die Südtangente jetzt ihre Höchstbelastung erreicht", meint Jürgen Lohmeyer gegenüber ka-news. Ein Beispiel: Auf der B10/Kriegsstraße kommt aufgrund der aktuellen Baustellen der Kombilösung zu einem sogenannten "Verdrängungseffekt", erklärt der Experte.

Das heißt: Die Verkehrsteilnehmer versuchen die Baustelle zu umfahren und verursachen damit auf Ausweichstrecken – wie der Südtangente – so schnell Staus und zähfließenden Verkehr. Und auch für die Zukunft warnt der Baustellenmanager sogleich vor: "Bei weiterführenden Baumaßnahmen kommt es zu einer Überlastung!"

Weitere Gründe für die angespannte Verkehrssituation auf der Südtangente sind laut Lohmeyer Verkehrsstörungen wie Unfälle, die Autofahrer ablenken und zu Rückstaus führen. "Ein Pannenfahrzeug reicht, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu stören", sagt er. Aber: "Ohne Behinderungen kommt die Strecke in ihrer Auslastung gut zurecht", fasst Jürgen Lohmeyer zusammen.

