Mannheim/Karlsruhe Statistik belegt: Bahnhofsmissionen registrieren viele auffällige Menschen

Bahnhofsmissionen in Deutschland registrieren eine hohe Zahl von Besuchern in einer psychischen Ausnahmesituation. Das sagte der Vorsitzende der Konferenz Kirchlicher Bahnhofsmissionen in Deutschland, Klaus-Dieter Kottnik. Dabei handle es sich mitnichten um einen subjektiven Eindruck der ehrenamtlichen Helfer, Statistiken der Bahnhofsmissionen belegten die Entwicklung.