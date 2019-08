vor 46 Minuten Stuttgart Starkregen, Sturmböen und Hagel in der Karlsruher Region erwartet: Erster Hinweis auf Wetterlage mit Unwetterpotential

Ungemütlich soll es demnächst in Teilen Baden-Württembergs werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nach eigenen Angaben mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen. 40 Liter Regen pro Quadratmeter könnten den Meteorologen zufolge von Dienstagabend an lokal in einem kurzen Zeitraum fallen.